الجزائر: ارتداء الكمامة إجباريًا اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر

قررت الحكومة الجزائرية في اجتماعها اليوم الأربعاء فرض ارتداء الكمامات على جميع المواطنين اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا وانتقال العدوى بين الأفراد، حيث سيتعرض المخالفون لهذا الإجراء الصارم إلى عقوبات قانونية.

ويأتي هذا الإجراء الذي يدخل في إطار مكافحة فيروس كورونا نظرا لما يشهده العيد من تجمعات وزيارات عائلية.

وقررت الحكومة أيضا منع دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر وغيرها دون ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد المكاني والمحافظة على المسافات.

وأكدت الحكومة أنه سيتم توفير الكمامات للمواطنين على نطاق واسع، حيث تتكفل بعملية التوزيع على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته.

وأعربت الحكومة الجزائرية عن ثقتها المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا.