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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

حذر من فتح الكنائس.. بطريرك الكلدان: كورونا ليس مزحة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:24 م
مار رافائيل الأول
مار رافائيل الأول ساكو
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قال مار رافائيل الأول ساكو، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية، إن وباء كورونا ليس مزحة، والأوبئة في تقليد الكنيسة المشرقية تسمى "موتانا" أي الموت، ولقد حصد وباء كورونا حياة الآف الناس واُصيب به نحو خمسة ملايين، داعيا إلى الحيطة وضرورة ملازمة البيت قدر الإمكان، وتطبيق تعليمات الوقاية التي تصدرها الحكومات المحلية.

وأضاف بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية في بيان رسمي له: "لا ينبغي الاستهانة بهذا الفيروس، والتفكير أنه يزول حاليا، فالمعلومات تشير إلى عكس ذلك وإلى احتمالية عودة أكثر شراسة خصوصًا لعدم اكتشاف لقاح ضده، ولا ينبغي اتخاذ القرار باستعادة النشاطات الكنسية بسرعة كما كانت في السابق، لا بد من التريُّث وانتظار التطورات حفاظًا على سلامة الناس وحياتهم، فقد ازداد عدد المصابين في بغداد في الأيام الأخيرة، ومن بينهم عدد من المسيحيين".

وتابع: "كنائسنا سوف تفتح، لا محالة ونشاطاتنا ستعود، لكن لا نعلم متى، لذا اتباع إجراءات الحماية بدقة موضوع مصيري، ولولا هذه الإجراءات لمات ملايين الناس وانهار الاقتصاد العالمي، وشعبنا بسيط ومتمسك بالممارسات الدينية، والعلاقات العائلية والاجتماعية، لكن لا ينبغي أن ننجر وراء العواطف حتى في مراسم الدفن وزيارة المرضى والتعازي".

واختتم: "بخصوص العائلات المحتاجة، فإن البطريركية تهتم بها حسب إمكانياتها، وتتابع الأمور عن كثب من خلال كهنتها، وقد منحت حتى الآن 100 ألف دولار لهذا الغرض.

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