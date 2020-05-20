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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم الغربية» يتابع تسليم المشروعات البحثية للتعليم الفني

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:19 م
الغربية
الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل مديرية التعليم بالغربية، مدرسة كتامة الثانوية التجارية المشتركة، ومدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بنين، لمتابعة تسليم المشروعات البحثية للطلاب والاطمئنان إلى تنظيم المقاعد والمسافات بين كل طالب وآخر بمسافة لا تقل عن متر مربع، وكذلك تطهير ورش كافة المرافق بالمدارس بالمطهرات قبل توافد الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامات كإجراء احترازي، وفقًا لخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وشدد بضرورة التطهير أيضًا بعد انتهاء اليوم.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية، بخصوص تسليم المشروعات البحثية الطلابية وفقًا للمواعيد التي أعلنتها الوزارة والتي بدأت من يوم الأحد 17 مايو وحتى الخميس 4 يونيو المقبل، كما تفقد عددا من مدارس إدارة بسيون، للاطمئنان إلى حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية لطلبة التعليم الفني.

وأشاد وكيل الوزارة، بالنظام والانضباط داخل المدارس الفنية ببسيون، مشددا على جميع المدارس بضرورة الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الواردة من الوزارة بشأني ضوابط تسليم المشروعات البحثية للطلاب، والحفاظ على صحة الطلاب والعاملين والمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من وضع الكمامات وتطهير المرافق والأشخاص وقياس درجات الحرارة للجميع قبل الدخول والتعامل مع الموظفين بالمدارس.

وأكد أن تسليم المشروعات البحثية بالغربية يتم ورقيا وإلكترونيا طبقا لتعليمات الوزارة، حيث تم تكليف عدد من مسئولي المنصة الإلكترونية بالتعليم الفني، سواء على مستوى الإدارات أو المدارس لحل كافة المشكلات التي قد تواجه رفع الأبحاث إلكترونيا، ويقومون بالرد المباشر على كافة التساؤلات الطلابية حيال الاستفسارات بشأن المنصة، ورفع الأبحاث إلكترونيًا، وأكد أيضا أن جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية العشر، والموجهين تقوم بالمتابعة اليومية لجميع المدارس، وحل أي مشكلة أثناء تسليم المشروعات البحثية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وفرعية بالإدارات التعليمية العشر للمتابعة والرد على أي استفسارات من الطلاب.

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