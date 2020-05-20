توزيع 300 ألف متر سجاد على مديريات الأوقاف عقب عيد الفطر

جهزت وزارة الأوقاف 300 ألف متر سجاد من إنتاج مصانع هيئة الأوقاف المصرية بمدينة دمنهور، لتوزيعها على المديريات عقب عطلة عيد الفطر المبارك، لاتخاذ اللازم تجاه تجديد فرش العديد من المساجد على مستوى الجمهورية.يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة لصيانة وفرش المساجد، استعدادًا لإعادة النظر في تعليق الجمع والجماعات والذي تم في إطار الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.