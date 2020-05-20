القبض على عصابة سرقة «التكاتك» بالمطرية
الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:17 م
هدير مصطفيطباعة
نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى مجال سرقات المركبات البخارية "توكتوك" بأسلوب توصيل الأسلاك بمنطقة المطرية.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات مركبات الـ"توكتوك" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.
وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 90 جرام، وسلاح أبيض، هاتفين محمول، مبلغ مالي، واعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم فى المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وحرر المحضر اللازم، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات مركبات الـ"توكتوك" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.
وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 90 جرام، وسلاح أبيض، هاتفين محمول، مبلغ مالي، واعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم فى المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وحرر المحضر اللازم، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.