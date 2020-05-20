القبض على عصابة سرقة «التكاتك» بالمطرية

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى مجال سرقات المركبات البخارية "توكتوك" بأسلوب توصيل الأسلاك بمنطقة المطرية.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات مركبات الـ"توكتوك" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 90 جرام، وسلاح أبيض، هاتفين محمول، مبلغ مالي، واعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم فى المواد المخدرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وحرر المحضر اللازم، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.