8 نصائح للتغلب على الحر أثناء الصيام

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، بينما الرياح معتدلة، على أن تستمر حتى نهار يوم الجمعة وتبدأ الحرارة في الانخفاض بداية من مساء الجمعة المقبل.لهذا تقدم "الدستور" نصائح للتعامل مع الحر أثناء الصيام:-تناول الأغذية والمشروبات التي تقلل من العطش والتي تشمل الخيار، الطماطم، البطيخ، الشمّام، البرتقال والعنب-تجنّب ممارسة التمارين الرياضيّة الشاقة-تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة.-الإكثار من شرب المياه والمشروبات الباردة بين الإفطار والسحور، ما يساعد على تخفيض حرارة الجسم وتسهيل عملية التبريد، عن طريق إفراز العرق.-دهن الجلد بالصبار حيث يساعد الصبار والجيل الموجود داخلها على تخفيف درجة حرارة الجسم وترطيبه.-تقليل فترة استخدام الفرن أثناء طهي الطعام خلال ساعات النهار، حتى لا تزد حرارة المنزل.- اللجوء للأماكن المغلقة المكيفة من حين لآخر لأخذ قسط من الراحة.-ارتداء الملابس القطنية الملونة.