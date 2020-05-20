رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

8 نصائح للتغلب على الحر أثناء الصيام

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:57 ص
الحر
الحر
إيمان ماهر
طباعة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، بينما الرياح معتدلة، على أن تستمر حتى نهار يوم الجمعة وتبدأ الحرارة في الانخفاض بداية من مساء الجمعة المقبل.

لهذا تقدم "الدستور" نصائح للتعامل مع الحر أثناء الصيام:

-تناول الأغذية والمشروبات التي تقلل من العطش والتي تشمل الخيار، الطماطم، البطيخ، الشمّام، البرتقال والعنب

-تجنّب ممارسة التمارين الرياضيّة الشاقة

-تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة.

-الإكثار من شرب المياه والمشروبات الباردة بين الإفطار والسحور، ما يساعد على تخفيض حرارة الجسم وتسهيل عملية التبريد، عن طريق إفراز العرق.

-دهن الجلد بالصبار حيث يساعد الصبار والجيل الموجود داخلها على تخفيف درجة حرارة الجسم وترطيبه.

-تقليل فترة استخدام الفرن أثناء طهي الطعام خلال ساعات النهار، حتى لا تزد حرارة المنزل.

- اللجوء للأماكن المغلقة المكيفة من حين لآخر لأخذ قسط من الراحة.

-ارتداء الملابس القطنية الملونة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تطلق المرحلة الثالثة من فحص تقييم انتشار كورونا

«الديهي» يطالب بمنع ظهور مبروك عطية بالفضائيات: «طريقته مستفزة»

التحقيق مع عصابة سرقة المتاجر باستخدام أقنعة وجه محمد صلاح بمدينة نصر

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

«الديهي» يطالب بمنع ظهور مبروك عطية بالفضائيات: «طريقته مستفزة»

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

منوعات

«رسائل موبايل وصور».. تهنية عيد الفطر 2020

النظام الغذائى الغنى بالألبان يُقلل مستويات السكر

علاج ضغط الدم المرتفع يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف

الإمارات تطلق أول مسبار عربى لاستكشاف المريخ.. فى يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء

تحت الطبع.. رواية «مخطوط بطرسبورغ» عن دار الرافدين

«مصر المحروسة» تطلق مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

«دار روايات» تُصدر مختارات للشاعرين «هربرت وآشبرى»