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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحدث ظهور لـ نجلاء بدر (صورة)

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:28 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها من مسلسل "الفتوة" الذي يُعرض حاليًا خلال الموسم الرمضاني، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.

وتشارك الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

كما تشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة.

ومن المقرر، أن يحل أبطال وصناع مسلسل "الفتوة" ضيوفًا على تليفزيون "الحياة" في سهرة خاصة من "الحياة اليوم" أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويكشف النجوم كواليس العمل الضخم الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري والنقدي واحتل الأكثر بحثًا وتفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من مناسبة.

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