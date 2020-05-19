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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الرئيس الفلسطيني يعلن حل جميع الاتفاقيات مع أمريكا وإسرائيل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:32 م
محمود عباس
محمود عباس
سارة الشلقاني
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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، منذ قليل، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

وأضاف أبو مازن، في كلمة له، أن ضم أجزاء من أراضي فلسطين من قبل حكومة الاحتلال يعني إلغاء اتفاقية أوسلو، مشيرا إلى أنه على سلطة الاحتلال تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض الدولة.

وأكد التزامه بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، قائلا: "استعدادنا بالقبول لتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا وأن تجري المفاوضات تحت رعاية دولية متعددة، وأنه على الدول الرافضة لصفقة القرن اتخاذ مواقف رادعة وفرض عقوبات جدية لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته".

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