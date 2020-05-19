رامز جلال يعلّق على حلقة سيد عبدالحفيظ في «رامز مجنون رسمي»

شارك الفنان رامز جلال متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام» صورا من حلقة كابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، التي أذيعت عبر فضائية MBC مصر.وعلق رامز جلال على الصورة: «قاصف الجبهات برنس الخصومات سيد عبدالحفيظ» وحصدت الصور عددا من تعليقات متابعيه الذين أثنوا على الحلقة.وكان سيد عبدالحفيظ، قد قال في تعليقه على صورة رامز جلال: «ااااه.. ليه بعض الأشياء الصعبة» ليفاجأ بخروج رامز جلال من خلف البوستر الخاص بصورته، وعلق على ظهور رامز بقوله: «يالهوي»، وأبدى بعدها إعجابه بلون شعر رامز، ليقوم الأخير بصبغ شعره هو الأخر باللون الأزرق.