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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العدل السعودية» تبلغ المحاكم بإلغاء عقوبة الجلد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:01 م
وزير العدل وليد الصمعاني
وزير العدل وليد الصمعاني
محمد عمر
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أبلغ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، وليد الصمعاني، اليوم الثلاثاء، جميع المحاكم بالمملكة بقرار إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، في تعميم للمحاكم كافة، متضمنا القرار الصادر من المحكمة العليا في هذا الشأن.

وسبق أن أصدرت المحكمة العليا قرارا طالب بالاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة، بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح التعميم أن المبدأ الجديد أُقرّ بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية، وما صاحب ذلك من آثار.

وأعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد، أبريل الماضي، أن هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد إصلاح واحد من كثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة في البلاد.

من جانبها، قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، إنه لوحظ المبالغة في إيقاع عقوبة الجلد من بعض القضاة، في السنوات الماضية، رغم أن النصوص الشرعية والفقهية لا تذهب لهذا الأمر.

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