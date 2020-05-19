الرئيس الجزائري: نسعى لأن يكون الطلبة قاطرةالنهوض بالوطن

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده الجاد لأن يكون الطلبة هم القاطرة للنهوض بالوطن في كل المجالات.وقال تبون، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي بمناسبة يوم الطالب الموافق 19 مايو من كل سنة: "إلى كل الطالبات والطلبة، رغم أن يومكم الوطني يأتي في ظروف صعبة، إلا أننا نسعى جادين لأن تكونوا القاطرة للنهوض بالوطن في كل المجالات".