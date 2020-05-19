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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: إصلاح «الصحة العالمية» يجب أن يبنى على أساس تحليل الحقائق

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:59 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
أ ش أ
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن منظمة الصحة العالمية بحاجة إلى إصلاح، لكنه أشار إلى ضرورة أن يبنى هذا الإصلاح على أساس تحليل عقلاني للحقائق.

وقال لافروف، خلال مؤتمر بالفيديو حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: أعتقد أن منظمة الصحة العالمية، شأنها شأن أي هيئة أخرى، تحتاج إلى تحسين، لكن ذلك لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، لتحل كل المشكلات خلال الـ30 يوما أو يتم الكشف عن جميع العوائق أمام هذا الهدف خلال الـ30 يوما.

وتابع الوزير الروسي: لا بد من عمل عقلاني مشترك على تحليل الوضع والحقائق.. والحقائق قبل كل شيء آخر.. لقد تعودنا، للأسف، على أن الحقائق آخر ما يهتم به زملاؤنا الغربيون، أو بالأحرى فإنهم لا يعملون للحقائق أي حساب إطلاقا وهم يدفعون بمبادراتهم السياسية على الساحة العالمية.

واختتم وزير الخارجية الروسي بالقول: "أتمنى ألا تسقط مواجهة فيروس كورونا ضحية هذه الألعاب والطموحات الجيوسياسية".

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