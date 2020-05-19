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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7377 مصابا بكورونا في الجزائر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:22 م
كورونا
كورونا
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أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 7377 حالة إصابة، و561 حالات وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 176 حالة إصابة جديدة، و6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 3746 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات، من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة "36 كم غرب العاصمة" التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر عبدالعزيز جراد، الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة، ومن بينها حظر التجوال حتى نهاية مايو الجاري.

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