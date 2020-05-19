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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية متوسطة في القاهرة والجيزة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:31 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
نجلاء رفاعي
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تشهد شوارع القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متوسطة في شوارع القاهرة والجيز ؛ وسط انتشار الخدمات المرورية لتيسير حركة المرور.

وظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة من أعلى مناطق الأوتوستراد حتى أعلى البساتين باتجاه كورنيش النيل، مع ظهور بعض الكثافات المرورية المتحركة بالاتجاه الآخر من كورنيش النيل حتى الأوتوستراد.

وتباطأت حركة المرور في المناطق المؤدية إلى المنيب، وكثافات مرتفعة أعلى منطقة القومية العربية بإمبابة باتجاه الطريق الزراعي، وبمخرج طريق الإسكندرية الزراعي، وأعلى مناطق مؤسسة الزكاة باتجاه السلام، وأعلى مناطق مدينة السلام حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة على طريق الإسماعيلية الصحراوي في القادم من الطريق الدائري وحتى جسر السويس، وكثافات متوسطة بالاتجاه الآخر، وكثافات مرورية مرتفعة في القادم من الطريق الدائري الإقليمي وحتى العاشر من رمضان.

ويشهد طريق السويس الصحراوي كثافات مرورية مرتفعة بمنطقة بوابات الرسوم الجديدة بالاتجاهين، كما ترتفع الكثافات على طريق الدائري الأوسطي بمنطقة بوابات الرسوم، وكذلك الأمر على محور 26 يوليو أعلى طريق المنصورية باتجاه مدينة 6 أكتوبر، وأسفل الطريق الدائري باتجاه ميدان لبنان.

وتيسرت حركة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق هضبة الجلالة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي.

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