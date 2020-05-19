الجيش الليبى يعلن عن مؤتمر صحفى بعد قليل

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عقد مؤتمر صحفي، بعد قليل، للإعلان عن آخر مستجدات الساحة القتالية.وقال "المسمارى"، في منشور عبر الفحة الرسمية على "فيس بوك"، إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا.وفي وقت سابق، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الإثنين، عن أن انسحاب قوات الجيش من قاعدة عقبة بن نافع (الوطية الجوية)، وتركها لمليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، هو انسحاب تكتيكي ومدروس جيدا.وأوضح المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الانسحاب التكتيكي، هو مناورة تراجعية اختيارية، كثيرة الحدوث في سياق المعارك ولهذا فالتكيفات التكتيكية تتبع حالة المد والجزر في الاحداث، وفي التغييرات التي تطرأ على النسبة في القوة.