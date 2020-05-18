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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الدقهلية يروي تفاصيل إصابته بكورونا ولقائه بوزير الري

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:32 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه بدأ يشعر بأعراض فيروس كورونا، وتم أخذ عينات منه وثبت إيجابية الحالة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «أحمد موسى»: «شعرت بالإرهاق بعد لقاء وزير الري صباح اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة»؛ موضحا أنه كان يجري العديد من الجولات الميدانية وفجأة شعر بإرهاق شديد وتواصل مع مسئول الصحة بالمحافظة وتم أخذ مسحتين وثبت إصابته بكورونا.

وأشار المحافظ إلى أنه موجود حاليا في الاستراحة الخاصة بالمحافظة، وفي انتظار تعليمات وزارة الصحة والخضوع للحجر الصحي، قائلا: «درجة حرارتي عادية ولكن الكحة مسيطرة عليا».

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