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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ياسر جلال يطمئن جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية على الهواء

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:02 م
ياسر جلال
ياسر جلال
أحلام عبدالرحمن
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طمأن الفنان ياسر جلال جمهوره على حالته الصحية، بعدما تعرض لوعكة على الهواء أمس خلال لقاء عبر «سكايب».

وكشف ياسر جلال خلال لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى المصرية، سبب الوعكة الصحية التي تعرض لها، قائلا: «كلت كتير ساعة الفطار، وكنت باخد نفسي بالعافية والأسئلة كانت طويلة اتكسفت أقولها واكل كتير».

وأشار ياسر جلال إلى أنه يتوتر بعض الشيء عندما يكون على الهواء، ولفت إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات فور نشر خبر إصابته بوعكة صحية على الهواء من العديد من الفنانين.

وعن دوره في مسلسل «الفتوة» قال ياسر جلال إنه يرى في النبوت رمز القوة المنحازة للمظلوم ومقاومة الظالم.

وكشف ياسر جلال أنه عرض عليه مسلسل آخر قبل رمضان، لكنه فضل «الفتوة»، مشيرا إلى أنه كان يأتي من البيت لموقع التصوير ويحمل النبوت ليتعود عليه، موضحا أن النبوت يحتاج لمعاملة خاصة.

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