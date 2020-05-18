إعادة فتح المركز اللوجيستي بمطار القاهرة بعد تطهيره

أعلنت مصلحة الجمارك، ظهور حالات لفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمركز اللوجيستى بالقاهرة.وقامت المصلحة بتطهير وتعقيم المبنى وحصر أسماء الموظفين المخالطين للحالة، وتم أخذ عينات منهم لتحليلها والاطمئنان عليهم والتنبيه عليهم بعزل أنفسهم وعدم الحضور للمركز لحين ظهور نتائج التحليل الخاصة بهم.وأعادت فتح المبنى لاستئناف العمل للإفراج عن الواردات العاجلة والأدوية والمستلزمات الطبية والسلع سريعة التلف والصادر والترانزيت حيث أن هذه الواردات والاحتياجات والصادرات تعد من الضروريات والمستلزمات الأساسية التى تمس الأمن القومى والوطنى ومصلحة الشعب والوطن فى ظل هذه الظروف العصيبة.