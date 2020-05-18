إقليم كردستان يعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الإثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في محافظة السليمانية.وقالت الوزارة، في بيان لها أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إنها سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا، مضيفة أنه أصيب نتيجة الاختلاط بمصابين سابقين بالفيروس.يذكر أن عدد حالات الشفاء من الفيروس بإقليم كردستان بلغ 383 حالة، بينما يوجد 25 حالة تحت الرعاية الطبية، فضلًا عن وجود 5 حالات وفاة.