رامز جلال يُعلق على حلقة نبيلة عبيد في «رامز مجنون رسمي»

شارك الفنان رامز جلال متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام» صورًا من حلقة برنامج «رامز مجنون رسمي» المذاع عبر فضائية mbc مصر.وقال رامز جلال: «نجمة مصر الأولى، أم قلب جامد نبيلة عبيد»، وحصدت الصور كثيرًا من التعليقات التي أثنت على الحلقة.وكشفت الفنانة نبيلة عبيد عن حقيقة وجود خلافات بينها وبين الفنانة نادية الجندي، مؤكدة أنهم كانوا يخرجون مثل هذه الشائعات عنهما ولكن في الحقيقة لا يوجد أي خلافات بينهما لا قديمًا ولا الآن وأنهما يصوران معًا مسلسلهما الجديد.وخلال فقرة الصور، خرج رامز جلال من خلف بوستر صورته لتصاب نبيلة عبيد بنوبة هلع شديدة، وذلك بعد تعليقها على صورته، والتي قالت فيه: "بخاف الناس يحصل لها حاجة من مقالبه".وعندما شاهدت رامز جلال، ضحكت قائلة: "هتعمل في إيه؟، ليؤكد لها أنه اليوم أراد أن يؤكد للعالم كله أنها تحمل قلب جامد.