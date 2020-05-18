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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان نسب تنفيذ الأعمال بمحور كوبري سمالوط

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:49 م
الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير،
المنيا ـ على حسين
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تابع وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، معدلات تنفيذ محور سمالوط على النيل، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه.

ويشتمل المحور على عدد 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري كم، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ومن المخطط الانتهاء منه نهاية الشهر القادم.

وتفقد وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة، وتابع معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق)، بالإضافة إلى أعمال الطرق، وأكد ضرورة الانتهاء منه وفقا للجداول الزمنية المحددة، وأن تتم كافة الأعمال بهذا المشروع الحيوي الهام وفقا لقياسات الجودة العالية، مع ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحافظ على سلامة العمال والمهندسين العاملين بالمشروع.

كما أكد وزير النقل، خلال الجولة، على الأهمية الكبيرة للمحور، مشيرا إلى أنه سيسهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة– أسوان) شمال مدينة سمالوط.

وأضاف أن المحاور التي يتم تنفيذها ستسهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا إلى أنه بدءا من 3062014، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضيا متكاملا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبري على النيل، فقد تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة، ليصل إجمالي المحاور والكباري على النيل إلى (59 كوبري)، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل (تحيا مصر– طلخا الجديد– بنها الجديد– الخطاطبة– بني مزار– طما– جرجا"، وجار تنفيذ عدد (8) محور (حلوان – عدلي منصور – سما لوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبوتيج).
الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير،
وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان نسب تنفيذ الأعمال بمحور كوبري سمالوط
الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير،
وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان نسب تنفيذ الأعمال بمحور كوبري سمالوط
الفريق كامل الوزير،

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