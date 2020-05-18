المجر وسلوفينيا تعيدان فتح حدودهما في الأول من يونيو المقبل

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الاثنين، أن بلاده اتفقت مع سلوفينيا على خارطة طريق للقيام بإعادة فتح تدريجي لحدودهما بحلول الأول من يونيو المقبل، وذلك بعد تقييدها بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضح زيجارتو في منشور له على صفحته بـ "فيسبوك"، اليوم، أن "إعادة تشغيل اقتصاداتنا غير ممكن بدون إعادة بدء التعاون الدولي".وبدأت المجر مؤخرًا في رفع قيود فيروس كورونا في العاصمة بودابست، كما أعلنت حكومة سلوفينيا الجمعة الماضية انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك.