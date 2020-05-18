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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

10 معلومات عن الدبابير القاتلة التي غزت أمريكا

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:21 م
الدبابير
الدبابير
جميلة على
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ظهرت مؤخرًا فى سماء الولايات المتحدة الأمريكية دبابير عملاقة بعيون غريبة وذات لدغة سامة مما زاد مخاوف الأمريكيين وسط تفشي فيروس كورونا الذى قتل أكثر من 80 ألف مواطن أمريكي.

"الدستور" ترصد 10 معلومات عن تلك الدبابير.

- تم رصدها لأول مرة فى ولاية واشنطن، بحسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

-وبدأ اكتشاف هذه الدبابير عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت في مزرعته وقد تمزقت رؤوسها، في مشهد نادر ينذر بالخطر في بلد يتناقص فيه عدد النحل على نحو سريع.

-ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهي أكبر الدبابير في العالم، ولها لدغة سامة وتفتك برؤوس النحل.

- إذا عضت الشخص أكثر من مرة فإنها تقتله، وفقًا لخبراء في جامعة ولاية واشنطن، وقد أطلق عليها الباحثون لقب "دبابير القتل".

- وصفها سوزان كوبي، خبير تربية النحل في قسم علم الحشرات بجامعة ولاية واشنطن: بأنها "تشبه الدبابير تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة الوحشية للأطفال.. ولها وجه أصفر برتقالي ضخم".

- موطنها الأصلى قارة آسيا ولكن لا أحد يعرف كيف دخلت أمريكا ممن خلال ظهورها أول الأمر فى ولاية واشنطن.

- هناك أقاويل من متخصصين، من كلية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن، عن احتمالية نقلها عبر شحنات دولية، وفي بعض الحالات بشكل متعمد.

-وتم رصد الدبابير العملاقة لأول مرة في الولاية في ديسمبر الماضي، ويعتقد العلماء أنها بدأت تنشط مرة أخرى الشهر الماضي، بعدما خرجت الملكات من بياتها الشتوي لبناء الأعشاش وتشكيل المستعمرات.

- قال العلماء الأمريكان إن تلك الدبابير تكون أكثر تأثيرًا وأكثر تدميرًا اعتبارا من أواخر الصيف (يوليو) وأوائل الخريف (أكتوبر)، إذ إنها في هذه الفترة تكون مشغولة في البحث عن مصادر البروتين لتربية ملكات العام المقبل.

- وأكد العلماء على أن تلك الدبابير تهاجم خلايا نحل العسل وتقتل النحل البالغ وتلتهم يرقاته.. لسعاتها كبيرة ومؤلمة، ولها سم عصبي قوي. يمكن للسعات متعددة أن تقتل البشر".

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