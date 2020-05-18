الأمم المتحدة: الدول التى تجاهلت توصيات «الصحة» سبب انتشار «كورونا»

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدول التي تجاهلت توصيات منظمة الصحة بشأن فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنها السبب وراء انتشار الفيروس وتسلسله لباقى دول العالم.وتابع غوتيريش في كلمته أمام اجتماع الجمعية السنوية الـ73 لمنظمة الصحة العالمية،"العالم يدفع ثمنًا باهظًا لتباين استراتيجيات الدول حيال كوفيد19".وقال جوتيريش "شهدنا تعبيرًا عن التضامن لكن دون كثير من الوحدة في استجابتنا لـ"كوفيد-19"، اتبعت الدول استراتيجيات متباينة ومتعارضة أحيانًا، وندفع جميعنا ثمنًا باهظًا"، وفقًا لما نقلته العربية نت.ووصف جوتيريش جائحة فيروس «كورونا» المستمرة بأنها أكبر تحد في العصر الحديث، مضيفًا أنه ما زال من غير الواضح متى سيكون لدينا علاجات فعالة أو لقاحات ضد المرض.وشدد جوتيريش على ضرورة توفير لقاح فيروس «كورونا» للجميع عندما يتم التوصل إليه.