«الأرملة المظلومة».. مات زوجها فطردها أهله وسرقوا مصوغاتها

تباشر نيابة السلام التحقيق في اتهام أرملة لأهل زوجها المتوفى بسرقتها وطردها من شقتها. وأقرت السيدة م.ع بأنها أرملة منذ ثلاثة أشهر ولديها طفلان من زوجها، ومنذ وفاته وأهل زوجها المتوفى يحاولون بكل الطرق الممكنة إخراجها من شقة زوجها، كما أقرت بأنهم دائمو التعدي عليها بأبشع الألفاظ. وأقرت بأنهم قاموا بسرقة مصوغاتها الذهبية التى تقدر ب٤٠ ألف جنيه وقاموا بطردها من شقتها ليقوموا بتأجيرها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم فيه أهل زوجها بسرقة مصوغاتها الذهبية وطردها من شقتها وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.