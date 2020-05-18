رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة استولت على 550 ألف جنيه مخصصة للصراف الآلي بالجيزة

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:47 م
ضبط
ضبط
عمرو المزيدي – ندى حمدي
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة في الكشف عن عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، بعد الاستيلاء على أكثر من نصف مليون جنيه مخصصة لتغذية ماكينات الصراف الآلي.

كان قد ورد لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محاسب بفرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم، وعامل خدمات بذات البنك" أنهما عقب استلامهما مبلغ مالى قدره 550 ألف جنيه من البنك، ووضعه داخل كيس بلاستيكى لتغذية ماكينات الصرف الآلى وحال توجههما لفرع أحد البنوك بميدان سفنكس، فوجئا بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف الكيس منهما وبداخله المبلغ المالى وهربا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 مسجلين خطر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (مبلغ 301 ألف جنيه،وسيارة ملاكى)، وباستجوابهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجتين ناريتين.

وأقروا بقيام أحدهم بخطف الحقيبة من المُبلغان وفر هاربًا وبرفقته آخر بالدراجة النارية قيادته، بينما كان المتهمان الآخران يستقلان دراجة نارية أخرى لمراقبة وتأمين الطريق لهما، واقتسامهم المبلغ المالى فيما بينهم، كما أقروا بأن المبالغ المالية والسيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات السرقة، وأنه تم إنفاق باقى المبلغ، وتم بإرشادهم ضبط 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية المستخدمتان في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء: طرح كمامة قماش تُستخدم لمدة شهر بـ5 جنيهات

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

«الوزراء»: استثناء بعض الشواطئ من قرار الحظر

«الصحة»: 18 وفاة و510 إصابات جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

أمن القاهرة يفض إفطارا جماعيا أقامه نائب لأصدقائه أمام منزله

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«الصبان» بضيافة جماعة الأفلام بالقطيف أون لاين.. الليلة

وباء كورونا.. طبيعة تجارب اللقاح بمكتبة الإسكندرية

200 فنان ومثقف يشاركون فى مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

الباحث حمدى أبو السعود: كتب السلفيين مليئة بالإسرائيليات