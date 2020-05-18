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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل روسية و3 مصريين في اتهامهم بممارسة الدعارة

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:20 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل روسية و٣ شاب بكفالة مالية في اتهامهم بممارسة الدعارة بنهار رمضان. ودفع المستشار إسماعيل بركة المحامي خلال الجلسة ببطلان القبض والضبط وانتفاء حاله التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة.

كان النائب العام قد أمر بحبس الفتاة وثلاثة مصريين آخرين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لإعلان الفتاة عبر موقع بالشبكة المعلوماتية دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتيادها ممارستها، ومعاونة الثلاثة الآخرين لها على ممارسة الدعارة، واستخدامهم جميعًا موقعًا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم وتسهيلها.

وكان قد ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول من إدارة أمن مدينة الرحاب بتعدي اثنين بالضرب على حارس عقار بالمدينة لمحاولته منعهما الدلوف إلى العقار لبلوغ وحدة بها تقيم فتاة روسية سيئة السمعة دام تردد الرجال عليها لممارسة الرذيلة معها.

فانتقلت الشرطة للوحدة محل البلاغ، ووجدت بها الفتاة وآخر صحبتها أقر باتفاقه على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ من المال، وعُثر بالوحدة على مبلغ نقدي من فئتي الدولار الأمريكي والروبل الروسي، وزجاجات خمر، وعدد من الأوقية الذكرية، وسألت الشرطة اللذين تعديا على حارس العقار فقررا بتوجههما إلى الوحدة محل البلاغ لاتفاق مسبق بينهما والفتاة على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ مالي، وأنهما ومن ضُبِط صحبة الفتاة وتمكنوا من التواصل معها عبر موقع إلكتروني بالشبكة المعلوماتية أعلنت فيه ممارستها الدعارة مقابل المال.

وبسؤال النيابة العامة حارس العقار شهد بتفاصيل التعدي الواقع عليه،.

كما استجوبت النيابة العامة المضبوط صحبة المتهمة، فأقر باتفاقه على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ من المال، وتمكنه كذلك من الوصول إليها والاتفاق معها على ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المذكور، بينما أنكرت المتهمة ما نسب إليها مدعية حيازتها الأوقية الذكرية لعلاقة عاطفية بينها وآخر.

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