408 إصابات جديدة بكورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الإثنين، عن تسجيل 408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت وزارة الصحة - وفقا لوكالة أنباء خاما برس الأفغانية - أن السلطات الصحية سجلت الإصابات الجديدة في مختلف أرجاء البلاد، وترفع الحالات الإيجابية الجديدة التي تم اكتشافها إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 7072 حالة منذ تفشي الوباء.وسجلت وزارة الصحة الأفغانية أمس الأحد، 262 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.