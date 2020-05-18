وصول 340 مصريا عالقا فى واشنطن إلى مرسى علم (صور)

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، طائرة المصريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، والقادمة من العاصمة واشنطن، وعلى متنها 340 مصريًا عالقًا هُناك، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي لإعادة العالقين بالخارج، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للوزارات المعنية لتسهيل عودة العالقين لذويهم.وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة في محافظة البحر الأحمر، أن رجال الحجر الصحي في مطار مرسى علم الدولي استقبل طائرة المصريين العالقين بواشنطن، وعلى متنها 340 مواطنًا، مشيرًا إلى أنه جرى سحب العينات اللازمة لهم للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وإرسالها للمعامل المختصة لفحصها.وأضاف مرعي لـ"الدستور" أنه تم تعقيم العائدين فور وصولهم بمعرفة المختصين وتوفير أتوبيسات مجهزة إلى فندق الحجر المخصص لهم بمدينة مرسى علم لقضاء مدة الحجر المخصصة لهم 14 يومًا.