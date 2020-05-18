أسقف اليونان يعلن الإجراءات الاحترازية فى صلوات القداس الإلهى

أعلن الأنبا بافلوس، أسقف اليونان الإجراءات الاحترازية اللازمة عند فتح الكنائس باليونان.وقال الأنبا بافلوس، أسقف اليونان في فيديو متداول له "عدم حضور أي شخص تظهر عليه أعراض البرد أو الأنفلونزا إلى الكنيسة؛ وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد (covid - 19) في الكنيسة"؛ مضيفا أنه لن يتواجد أكثر من 50 فردًا داخل الكنيسة خلال إقامة القداسات الإلهية.وتابع أسقف اليونان: "أنه خلال إقامة صلوات القداس الإلهي سيتم تخصيص أماكن معينة للأفراد داخل الكنيسة وذلك ضمن الإجراءات اللازمة التى تتخذها الإيبارشية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (covid -19)، وذلك عقب فتح الكنائس.وكانت قد أقيمت صباح أمس الأحد، بكنيسة "السيدة العذراء ومارمرقس الرسول أثينا" ثلاثة قداسات بعد توقف دام شهرين بسبب وباء كورونا، وأقيمت القداسات الإلهية تحت إجراءات صحية حسب تعليمات وزارة الصحة، ووزارة التعليم والشئون الدينية.جدير بالذكر أنه تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الفترة الحالية بالخماسين المقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة في يونيو المقبل.