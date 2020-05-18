رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:49 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
عززت التغيرات المناخية وجودها فى زمن كورونا بإرتفاع فى درجات الحرارة، تزامن مع بداية الثلث الأخير من فصل الربيع الذى بدأ جغرافيا فى ٢١ مارس الماضى، حيث تشهد مصر حاليا ارتفاعا فى درجات الحرارة تشبه درجات حرارة فصل الصيف.

ورغم الكثير من التفسيرات العلمية التى تؤكد طبيعة هذا المناخ فى تلك الفترة من العام، وبراءة الشمس من ارتفاع درجات الحرارة، وإلقاء اللوم على التغيرات المناخية فى هذا الصدد، فإن هناك حقيقتين مؤكدتين، أولهما أن هناك ارتفاع فى حرارة الجو، وثانيهما أهمية عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة مع صيام رمضان، وهنا يعزز الارتفاع الحالى فى درجات حرارة الجو فى مصر شعار "خليك فى البيت" الذى رفعه العالم منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في شهر ديسمبر الماضى وتفشيه بوتيرة متسارعة حول العالم.

التزام المنازل وعدم الخروج منها فى تلك الفترة، لا يحمى من الإصابة بمرض كوفيد -١٩ الذى يصيب الجهاز التنفسى فحسب، بل إنه يقى الصائمين من التعرض المباشر لأشعة الشمس فى وقت الظهيرة، وبالتالى يحميهم من فقدان الماء من الجسم، وبالنسبة للعمال والمضطرين للسفر في هذه الأوقات الحارة، يتحتم عليهم ارتداء الكمامة واستخدام المظلات الشمسية ونظارات الشمس في حالة الخروج والتعرض لأشعة الشمس مباشرة.

وفيما حذر الخبراء من تعليق الآمال على احتمالات تراجع حالات الإصابة بوباء كوفيد -١٩ في فصل الصيف - الذي يبدأ يوم ٢١ يونيو من كل عام - اعتمادا على ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدين أنه لا توجد أى أدلة حتى الآن تؤكد أن فيروس كورونا المستجد يتأثر بالتغيرات المناخية الموسمية، حذر الأطباء من التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة خاصة مع الصيام، حيث تزيد من احتمالات حدوث نوبات من الإرهاق الحرارى وضربات الشمس بالنسبة للذين تضطرهم ظروفهم للخروج فى ظل تلك الظروف الصحية والمناخية، فضلا عن احتمال حدوث نوبات التشنج الحرارى الناتج عن التعرض المباشر لحرارة الشمس، وهى عبارة عن تقلصات لا إرادية تحدث للعضلات ويصاحبها صداع وغثيان وقئ، وقد تؤدى إلى غيبوبة.

الإكثار من شرب السوائل خاصة فى الفترة مابين الفطار والسحور، توصية أجمعت عليها العديد من الدراسات العلمية، العالمية، إذ يقلل هذا من مخاطر واحتمالات الإصابة بضربة الشمس، ويترتب على قلة تناولها نقص عنصر "الصوديوم" فى الجسم مما يؤدى إلى فقدان الوعى والغيبوبة والتشنجات الصرعية والارتباك فى التفكير والنعاس، ويؤدى كذلك لنقص عنصر "البوتاسيوم" فى الدم مما يؤثر على عضلة القلب والنبض والوظائف الدماغية والعقلية فى الجسم.

وبالرجوع إلى أسباب ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، يؤكد خبراء الأرصاد الجوية أن النصف الثاني من فصل الربيع يشبه مناخ فصل الصيف كثيرا، وخلاله تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها، فيكون الطقس فى النصف الأخير من الربيع حارا، وتكون معدلات درجات الحرارة أكثر من الصيف مع انخفاض نسبة الرطوبة، مما يجعل الشعور أقل بحرارة الجو مقارنة بفصل الصيف.

وبرأ علماء الفلك الشمس من ارتفاع حرارة الجو، مشيرين إلى ما أكدته الدراسات من أنه نتيجة ميل محور الأرض، ولا تنشأ حرارة الجو التى يشعر بها الإنسان عن اقتراب الأرض من الشمس أثناء دورانها حولها، حيث تبتعد أكثر فأكثر إلى أن تصل لأبعد نقطة ممكنة عنها ( نقطة الأوج ) فى شهر يوليو من كل عام، فيما تقترب الأرض من الشمس فى الشتاء وتكون فى أقرب نقطة لها فى شهر يناير من كل عام.

والكل يجمع على أن السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة هو التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم والاستخدام المفرط للفحم ومشتقاته والبترول ومشتقاته، مما نتج عنه ملوثات أحاطت الكرة الأرضية، وتسببت فى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، مما أدى بالتالي إلى ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض وحدوث التغيرات المناخية التي تختلف من مكان لأخر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 18 وفاة و510 إصابات جديدة بـ«كورونا»

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

820 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. مدبولي: كورونا لن يختفي ويجب أن نتعايش معه

الصور

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

image description

إقبال متوسط على شراء «لبس العيد» بسوق إمبابة (صور)

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

الأكثر قراءة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019

أمن القاهرة يفض إفطارا جماعيا أقامه نائب لأصدقائه أمام منزله

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

أبل تعيد فتح 25 متجرًا إضافيًا فى أمريكا

بيع حذاء مايكل جوردان برقم قياسي

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«الصبان» بضيافة جماعة الأفلام بالقطيف أون لاين.. الليلة

وباء كورونا.. طبيعة تجارب اللقاح بمكتبة الإسكندرية

200 فنان ومثقف يشاركون فى مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

الباحث حمدى أبو السعود: كتب السلفيين مليئة بالإسرائيليات