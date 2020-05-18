من هو ضابط الصاعقة الذى ظهر فى إعلان علاج الإدمان؟

في لقطة إنسانية شارك البطل النقيب أحمد عبداللطيف، الضابط بقوات الصاعقة المصرية، في حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.وظهر "عبداللطيف"، خلال إعلان المرحلة الجديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، والتي تطلق بدعم من بنك ناصر الاجتماعى؛ لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن أحمد عبداللطيف، وهي:- أصيب ببتر في القدم اليسرى إثر إصابته بعبوة ناسفة أثناء دفاعه عن أرض الوطن بالعريش.- أجرى 12 عملية فى قدمه.- لم تعطله إصابته عن استمرار بطولاته، وأصبح بطل اليابان وأمريكا فى بطولة العالم للملاحة الرياضية.- كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد مؤتمرات الشباب لقيامه بتصوير فيلم "اتحدى نفسك"، الذي أوضح خلاله قوة ضابط الجيش المصري، رغم ما يتعرض له من إصابات.- كان يشارك في بطولات العالم للمحترفين في سن 19 عاما قبل التحاقه بالكلية الحربية.