باحث: أردوغان يعتقل رؤساء البلديات لصرف النظر عن الأزمة الاقتصادية

قال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي، إن ما يقوم به النظام التركي من قمع وإقالة واعتقال عدد كبير من رؤساء البلديات يأتي بهدف صرف النظر عن الأزمة الاقتصادية التى تعيشها تركيا حاليًا.وأضاف الباحث في الشأن التركي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الآن المُذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الأحد، أن رؤساء البلديات في تركيا من الأكراد كافحوا جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم أجمع حاليًا بشكل جيد.وعن دعم أردوغان الميليشيات الإرهابية في ليبيا، قال كرم سعيد، إن طريقة دعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الميليشيات الإرهابية في ليبيا تمثلت في البداية بدعم سياسي، إلا أن هذا الدعم السياسي التركي تحول إلى دعم عسكري شامل بعد الخسائر الضخمة التي تلقتها تلك الميليشيات الإرهابية.وأضاف الخبير في الشأن التركي، أن عدد قتلى الجنود الأتراك في ليبيا تجاوز الـ60، وهو ما زاد من حجم المعارضة التركية لسياسة أردوغان في التدخل العسكرى في ليبيا بسبب تفاقم خسائر قوات أردوغان في طرابلس.وأشار الخبير في الشأن التركى، إلى أن تركيا حاولت استغلال الجزائر كمعبر لمرور الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية في طرابلس، إلا أنها فشلت تماما بعد الرفض الجزائرى الصرام، موضحا أن تركيا تسعى الآن لاستغلال تونس لاستخدامها معبرا لمرور الأسلحة التركية مستغلة الأغلبية لحركة النهضة الإخوانية التونسية في البرلمان التونسى للموافقة على تلك المساعي.