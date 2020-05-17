«الملابس الجاهزة» تبحث تسويق المنتجات «أونلاين» بسبب كورونا

قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة ستعقد ندوة خلال أيام عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث البدائل لتسويق منتجات المصانع عبر الإنترنت في ظل وجود فيروس كورونا.وأضاف عبدالسلام لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن يشارك في الندوة خبراء في التحول الرقمي وبمشاركة أعضاء الغرفة، مؤكدا أن الغرفة لديها خطة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتصنيع بعض مستلزمات الإنتاج محليا بدلًا استيرادها من الخارج.وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك انخفاض في مبيعات الملابس الجاهزة منذ بداية أزمة فيروس كورونا بنسبة 30%.