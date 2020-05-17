بعد استشهاده في مسلسل الاختيار.. دياب: البدوية من أصعب اللهجات

مسلسل الاختيار

"الدستور" تحدثت مع دياب عقب انتهاء الحلقة، وكشف أنه كان سعيد جدًا بردود الأفعال التى حققها خلال مشاركته كضيف شرف في مسلسل عظيم مثل الاختيار يخلد ذكرى أبطال القوات المسلحة خاصة الشهيد البطل عقد أركان حرب أحمد صابر منسي."دياب" كشف أن سر إتقانه للهجة البدوية، أنه استعان بمصحح اللهجة الخاص بالمسلسل وإرشادات المخرج بيتر ميمي، وأنه لم يتحدث مع أشخاص من سيناء خاصة أن اللهجة البدوية تعتبر من أصعب اللهجات، لكن بالنسبة له كموسيقي كان الأمر هينًا، وأنه سبق له بتقديم لهجات مختلفة قبل ذلك خصوصا في أولى تجاربه التمثيلية وهي اللهجة الصعيدية، وأضاف دياب رغم صعوبة اللهجة الصعيدية لكن هي أسهل عن البدوية لأن اللهجات البدوية تعتمد على السرعة فى نقطها وإذا لم تتمكن من إتقانها جيدًا ستفقد المصداقية عند الجمهور.وأضاف دياب أن المخرج بيتر ميمي هو من رشحه للمشاركة في المسلسل من خلال شخصية الشيخ سالم ولكنه كان قالقًا جدًا بسبب النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الاختيار فى الشارع العربي وأنه كان يخشى أن يظهر بمستوى أقل من النجاح الجماهيري الذي حظي به العمل خلال عرضه خاصة أنه قام بالتصوير بعد عرض 15 حلقة.اقرأ أيضا: