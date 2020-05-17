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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد استشهاده في مسلسل الاختيار.. دياب: البدوية من أصعب اللهجات

الأحد 17/مايو/2020 - 10:28 م
دياب
دياب
أحمد عارف
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جسد الفنان محمد دياب شخصية سالم أبو لافي، خلال أحداث مسلسل الاختيار ولاقي نجاحا كبيرًا خلال الحلقات الماضية قبل أن ينتهي الدور فى نهاية حلقة اليوم باستشهاد سالم أبو لافي أحد مشايخ قبيلة الترابين الشهيرة في شمال سيناء والذي قُتل على يد بعض عناصر من داعش في مايو عام 2017.

مسلسل الاختيار


"الدستور" تحدثت مع دياب عقب انتهاء الحلقة، وكشف أنه كان سعيد جدًا بردود الأفعال التى حققها خلال مشاركته كضيف شرف في مسلسل عظيم مثل الاختيار يخلد ذكرى أبطال القوات المسلحة خاصة الشهيد البطل عقد أركان حرب أحمد صابر منسي.

"دياب" كشف أن سر إتقانه للهجة البدوية، أنه استعان بمصحح اللهجة الخاص بالمسلسل وإرشادات المخرج بيتر ميمي، وأنه لم يتحدث مع أشخاص من سيناء خاصة أن اللهجة البدوية تعتبر من أصعب اللهجات، لكن بالنسبة له كموسيقي كان الأمر هينًا، وأنه سبق له بتقديم لهجات مختلفة قبل ذلك خصوصا في أولى تجاربه التمثيلية وهي اللهجة الصعيدية، وأضاف دياب رغم صعوبة اللهجة الصعيدية لكن هي أسهل عن البدوية لأن اللهجات البدوية تعتمد على السرعة فى نقطها وإذا لم تتمكن من إتقانها جيدًا ستفقد المصداقية عند الجمهور.

وأضاف دياب أن المخرج بيتر ميمي هو من رشحه للمشاركة في المسلسل من خلال شخصية الشيخ سالم ولكنه كان قالقًا جدًا بسبب النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الاختيار فى الشارع العربي وأنه كان يخشى أن يظهر بمستوى أقل من النجاح الجماهيري الذي حظي به العمل خلال عرضه خاصة أنه قام بالتصوير بعد عرض 15 حلقة.

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وأختتم دياب حديثه، أنه يعتبر بيتر ميمي وأمير كرارة تميمة الحظ بالنسبة له وأصحاب الفضل عليه بعد ربنا بعد النجاح الذي ظهر به منذ ثلاثة أعوام في شخصية الأمين زناتي فى مسلسل كلبش وأنهما أقرب الأشخاص إلى قلبه.

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