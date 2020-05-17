تحالف الأحزاب يدرس كيفية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو في زمن كورونا

قال تحالف الأحزاب المصرية، إن أحزاب التحالف تقوم بحملات للتوعية بين المواطنين بمخاطر انتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات، خصوصًا أنه يجب التعايش معه، مضيفًا أنه يجب ضرورة تحقيق التوازن بين مرحلة التعايش مع فيروس كورونا وفتح المجال للعمل مع ضرورة وضع معايير مشددة لمنع انتشار العدوى والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وأكد تحالف الأحزاب المصرية - في بيان له اليوم - دعم الدولة المصرية ومؤسساتها والحفاظ على تماسك التحالف، مشددًا على دعمة لخطة وزارة الصحة بشأن التعايش مع فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين ومنع انتشار العدوي، قائلًا: "التحالف يدرس كيفية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو".كما تقدم تحالف الأحزاب المصرية، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.