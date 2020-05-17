الأنبا كاراس يشارك فى «يوميات الفرح»

شارك الأنبا كاراس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بنسلفانيا، مساء اليوم، في سلسلة عظات "يوميات الفرح"، والتي تبث يوميًا على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.ويشارك أساقفة الكنيسة القبطية يوميا في حلقات سلسلة "يوميات الفرح"، والتي أطلقها المركز الإعلامي برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية.وتحرص الكنيسة في الوقت الراهن على تكثيف العظات الروحية، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، كبديل عن قرار تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.