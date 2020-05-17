جمال سليمان: «شخصية أمنية كبيرة هددتني.. ولو رجعت سوريا هتسجن»

قال الفنان السوري جمال سليمان، إنه تعرض للتهديد من شخصية أمنية كبيرة، تطالبه بالتوقف عن الكلام في السياسة.وأضاف جمال سليمان، خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "قالوا لي لو مكنش خايف على نفسه يخاف على ابنه الصغير وكان عمره ٣ سنين".وكشف جمال سليمان، أن زوجته كانت تتأمل يصير فيه حوار وتغيير، مشيرا إلى أن لديها نقد ضد النظام، لكنها ليست شديدة الإعجاب بالمعارضة، وأردف: "بنتخانق وكانت تتمنى ألا أكون معارضا".وقال الفنان السوري جمال سليمان، إن من الضغوط التي تتعرض لها زوجته أنهم يقولون لها "جوزك ضد بشار الأسد يعني مع الإرهابيين، وهذا ليس صحيح".وأشار جمال سليمان، إلى أنه لو عاد سوريا الآن سيكون مصيره السجن، مردفا: "لكن إن شاء الله هنرجع مواطنين أحرار في بلد ديمقراطي، ودولة مفيهاش نظام شمولي، لا بصفة إسلامية ولا غير إسلامية".وأكد سليمان أنه ضحى بمصالحه الشخصية من أجل موقف بطولي، مردفا:"أنا رجل معارض أحلم تكون سوريا بلد ديمقراطي وطن لكل السوريين".