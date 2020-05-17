تحليل مخدرات لـ«مراهق» دهس 4 أطفال من أسرة واحدة بأسيوط

أمرت النيابة العامة بسرعة سحب عينات دم من الطفل "أ. ص" 15 سنة ومقيم بمدينة أبنوب في أسيوط، والذي دهس 4 أشخاص مساء اليوم في أثناء قيادته سيارة والده، لبيان ما إن كان يقع تحت تأثير العقاقير المخدرة أثناء وقوع الحادث من عدمه.جاء قرار النيابة العامة بحبس الطفل "أحمد.ص.ع" صاحب 15 عامًا ومقيم مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، والمتهم في واقعة دهس 4 أطفال من أسرة واحدة بمركز أبنوب 7 أيام وإيداعه دار رعاية الأطفال وأخذ عينة دم لتحليلها لمعرفة تناوله عقاقير مخدرة من عدمه.واستمعت نيابة النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليهم وإلى أقوال شهود العيان بالواقعة، وأمرت بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لمعرفة أسباب الحادث.وقال شهود عيان الواقعة، إن الأطفال كانوا يقفون بشارع المعهد الديني بمدينة أبنوب أمام محل الخاصة بهم وفي انتظار والدهم للذهاب معهم إلى المنزل ولكنهم فوجئوا بالسيارة تسير بسرعة جنونية وتنحرف عن الطريق وتدهس الأطفال وتصطدم بعامود إنارة وتحدث به تلفيات وتتسبب في وفاة الأطفال ويفر قائدها هاربًا مؤكدين إن قائد السيارة نجل مالكها وهو طفل حدث.البداية بتلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود متوفين.على الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تين حدوث تصادم السيارة رقم 127388 ملاكي أسيوط ملك المدعو "ص. ع" مقيم أبنوب، بأربعة أطفال بمدخل مدينة أبنوب أمام المعهد الديني نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطتدام بعمود إنارة، وإحداث تلفيات به ولاذ السائق بالفرار، وتبين وفاة كلًا من "أسامة. ن" 12 سنة، و"عبد الرحمن. م" 8 سنوات، و"كريم. م" 7 سنوات، و"محمد. ا" 11 سنة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على السيارة بمعرفة مركز شرطة أبنوب، وجاري تقدير التلفيات بمعرفة هندسة كهرباء أبنوب.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات والبحث عن المتهم بمعرفة مركز شرطة أبنوب ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.