أطباء يهاجمون منى مينا وخيري حسين: من نقيبنا الفعلي؟

هاجم رواد مواقع السوشيال ميديا عبر رسائل استياء، منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، وحسين خيري نقيب الأطباء، واصفين إياه بأنه ذاع صيته بين العوام بقلة الكلام بسبب ‎ترك المجال لـ «منى مينا» للتصريح بحماقات لا تليق مع الكارثة العالمية الممثلة في فيروس كورونا المستجد.‏وقال الساخرون، ندعم "حسين منى خيرى مينا" لنقابة الأطباء، ‎في إشارة إلى الارتباك المشهود حول من هو نقيب الأطباء.‏وقال المهاجمون، إن شكاوى عدة وردت من أطباء التكليف حول أن نقيب مجلس الأطباء غير متاح وربما يكون مغلقا أو خارج نطاق الخدمة، موجهين سؤالا لـ"منى مينا"، أين النقابة من الدكتور مشالي دكتور الغلابة؟، وأكدوا أن هذا هو الفرق بين طبيب الغلابا الذي أفنى عمره في خدمة مهنة الطب المقدسة وبين النضال المزيف منها وأمثالها على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية.‏وأكد المهاجمون، رصد مفاجأة داخل نقابة الأطباء وهي أن القرارات المهمة يجرى تركها لـ"منى مينا" لاتخاذ القرار فيها، وأشاروا إلى ضعف شخصية النقيب وتركه النقابة بمصالح الأطباء لقمة سهلة لها.وسخر المهاجمون من حسين خيري، وأكدوا أنه لا يهتم بالنقابة بالمقارنة باهتمامه بشعره، وفي تدوينات من أطباء على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عدد من الأطباء موجهين حديثهم لـحسين خيري "انتخبناك نقيب مش دلدول".وتابعت المنشورات: "حسين خيري سلم النقابة لمنى تسليم مفتاح سوبر لوكس، وتساءل المهاجمون ماهو الدور الفعلي لنقيب الأطباء وطلبوا سرعة الرد".