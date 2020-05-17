عامل يقتل طفلا بعد هتك عرضع ثم يطلب فدية من أهله بالبحيرة (صور)

تمكنت مباحث البحيرة، اليوم الأحد، من فك لغز اختفاء طفل بإحدى قرى مركز كفر الدوار وطلب فدية من أهله، وتبين أن جار المجني عليه هو الفاعل واستدرج الطفل للتعدي عليه جنسيا في نهار رمضان، وقتله وإلقاء الجثة بمصرف مجاور للقرية.كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من "ع.أ" مقيم بقرية أبيس بمركز كفر الدوار، عن اختفاء نجله "أحمد" 6 سنوات بتاريخ 13 مايو الجاري وتلقيه اتصال تليفوني من مجهول وطلب فديه 170 ألف جنية لإطلاق سراحه.تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني علية ويدعى "م.ل.م" 25 سنة وشهرته "بانجو" عامل بناء، استدراج الطفل بدعوى شراء كارت شحن له، وصعود به إلى سطح منزل مهجور، وحاول هتك عرضه والتعدي عليه جنسيا في نهار رمضان، ثم خنق الطفل عندما صرخ وحاول الهرب حتى سقط جثة هامدة ووضعه فى جوال من البلاستيك وألقى به في مصرف خارج القرية، واتصل بوالد الطفل وأدعى اختطافه وطلب فدية.وتم إلقاء القبض على المتهم عن طريق تتبع الهاتف، واعترف بارتكاب جريمته وأرشد عن مكان الجثة، وأوضح أنه قتله خشية من افتضاح أمره، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.