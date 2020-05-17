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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تدعو واشنطن لوقف «ممارساتها» بحق «هواوى»

الأحد 17/مايو/2020 - 04:11 م
هواوي
هواوي
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دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، إلى وقف ما وصفته بـ"ممارساتها الخاطئة" فورًا، وتهيئة الظروف لشركاتها للقيام بالأنشطة والتعاون بشكل طبيعي.

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، بعدما أعلنت واشنطن عن ضوابط جديدة تحد من قدرة شركة "هواوي" الصينية من الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات.

وذكرت الوزارة أن "الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم".

وبموجب القيود الجديدة التي أعلنها مكتب الصناعة والأمن الأمريكي، أمس الأول الجمعة، سيتعين على الشركات الأجنبية التي تستخدم معدات صناعة الرقائق الأمريكية الحصول على ترخيص أمريكي قبل تصدير رقائق معينة إلى هواوي، في حين أن هواوي مطالبة بالحصول على تراخيص من وزارة التجارة الأمريكية لمواصلة الحصول على بعض الشرائح أو استخدام بعض تصاميم أشباه الموصلات المرتبطة ببعض البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية.

كانت وسائل إعلام رسمية صينية ذكرت، نقلا عن مصادر حكومية – لم تسمها- أن بكين مستعدة لوضع شركات أمريكية، بما فيها "آبل وبوينج وكوالكوم وسيسكو"، على قائمة الكيانات التي لا يمكن الاعتماد عليها، وذلك كجزء من سلسلة من التدابير المضادة.

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