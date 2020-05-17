رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موعد حظر التجول خلال أيام عيد الفطر المبارك سيكون من الأحد المقبل 24 مايو، وسيبدأ من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا.

ومن المقرر غلق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكل الشواطئ والمتنزهات للحد من انتشار الفيروس بدءًا من يوم الأحد المقبل حتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو (أسبوع عيد الفطر)، إضافة إلى فرض حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة الخامسة مساءً.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أنه سيتم إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي وأتوبيسات الرحلات التي تتنقل بين المحافظات للتخفيف من فرص انتشار الفيروس، وهذه الإجراءات نتيجة أعداد المواطنين الكبيرة التي تنزل الشوارع في مثل هذه المناسبات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو سيتم فتح جميع المحلات من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً على مدار أسبوعين بعد عيد الفطر.