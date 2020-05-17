تراجع العائد على أذون الخزانة

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما 12.45%، وأقل عائد 12%، ومتوسط العائد 12.42%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.فيما سجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يومًا، 12.49%، وأقل عائد 12.39%، ومتوسط العائد 12.47%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وطرح، البنك المركزي، الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.