«مستقبل وطن» يتبرع لمستشفى أجا المركزي بمستلزمات طبية

أهدى حزب مستقبل وطن، فى محافظة الدقهلية، مستلزمات طبية إلى مستشفى أجا المركزى، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، وتحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب المحافظة.قال الدكتور محمود رضوان أمين الحزب بمركز أجا - في بيان اليوم الأحد - إن المستلزمات الطبية عبارة عن 1000 قفاز طبيب معقم، و50 كرتونة كمامات، و50 كرتونة قفازات، و1000 جهاز محاليل، و150 كيلو قطن و200 سرنجة 50 سم.ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والمساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقري والمراكز في المحافظات على الفئات والأسرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.