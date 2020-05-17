ضبط مندوب مبيعات استولى على 108 آلاف جنيه من شركة

نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في ضبط مندوب مبيعات بإحدى الشركات لاستيلائه على 108 آلاف جنيه من أموال الشركة دون وجه حق.كان قد ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من وكيل عن شركة -إحدى شركات تجارة الأدوات المكتبية- والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، يفيد بقيام مندوب مبيعات بالشركة، مقيم بسوهاج، باستغلال موقعه الوظيفي كونه مندوب تحصيل بالشركة واستولى على مبالغ مالية من أموالها بلغ إجماليها مبلغ 108 آلاف جنيه، واصطناعه إيصالي توريد وإيداع نقدية يفيدان على خلاف الحقيقة توريده مبلغ 108 آلاف جنيه فى حين أنه قام بتوريد مبلغ 108 جنيهات فقط.ومن خلال البحث والتحري تبين صحة الواقعة وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة،وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس، والاستيلاء على المال العام والفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية.