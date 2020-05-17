السعودية: المملكة من أقل الوفيات عالميًا بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان، أن المملكة من الأقل في نسبة الوفيات والحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذا مقياس العمل الطبي.وقال الربيعة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، الأحد، إن ارتفاع عدد الإصابات ناتج عن زيادة عدد الفحوصات والطاقة الاستيعابية في المختبرات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعة التي كانت في بداية الجائحة.وشدد على "أن الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة لم نقم به إلا ثقة منا بوجود جنود يجعلون نظامنا الصحي قويا، وهذا يجعلنا ننطلق بشكل أكبر في الفحوصات لاكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات لإنقاذها قبل فوات الأوان".وأضاف: "عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي أعرف أن أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير، ومن أول يوم في هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة أن العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسئولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميًا".