رئيس جامعة حلوان يكشف دور المدن الجامعية في تخفيف العبء عن مستشفيات العزل

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تعمل على محورين رئيسين في مكافحة تداعيات فيروس كورونا، وأن هناك مدينتين جامعتين تابعتين للجامعة.وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية لتكون على استعداد كامل لاستقبال مصابي كورونا والعائدين من الخارج، لافتُا إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 1500 مصاب بكورونا، وسيتم استقبال 450 مصابا آخرين.وأضاف ماجد نجم، أنه جرى تجهيز المدينة الجامعية في المطرية بأكملها لاستقبال العائدين من الخارج، لافتًا إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من قبل الأطقم الطبية لكلية طب حلوان والإدراة العامة للشئون الطبية في الجامعة.وأشار إلى أنه تم توفير وسائل ترفيهية من ألعاب رياضية وشاشات تلفاز وغيرها، للحفاظ على سلامتهم النفسية في فترة الحجر الصحي مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية.