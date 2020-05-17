اليوم.. إعلان تفاصيل إجراءات امتحانات الثانوية العامة والفنية

يعقد في مجلس الوزراء اليوم مؤتمر صحفي، لإعلان تفاصيل إجراءات امتحانات نهاية العام الدراسي 2020، للشهادتين الثانوية العامة والفنية.من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان تفاصيل إجراءات امتحانات الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الصحة والسكان.وأكد أنه لا نية لتأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2020، المقرر عقدها يوم 7 يونيو المقبل.