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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 17/مايو/2020 - 06:20 ص
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم الأحد 17-5-2020
ياسمين محمود
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شهد سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد 17-5-2020، استقرارًا في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في البنك الأهلي المصري 16.89 للشراء والبيع 17.08، وهو نفس سعر الذي سجله أمس السبت.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية


ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم، 16.94 جنيه للشراء والبيع 17.05 جنيه، وفي البنك الأهلي فسجل 16.89 جنيه للشراء و17.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي سجل للشراء 16.95 جنيه والبيع 17.10 جنيه.

كما سجل سعر اليورو فى البنك الأهلي اليوناني للشراء 16.95 جنيه وللبيع 17.10 جنيه، وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي للشراء 16.94 جنيه وللبيع 17.10 جنيه، وفي بنك مصر سجل 16.93 جنيه للشراء وللبيع 17.08 جنيه، أما بنك البركة فسجل 16.90 جنيه للشراء و17.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك سي أي بي 16.91 جنيه للشراء و17.10 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 16.90 جنيه للشراء والبيع 17.09 جنيه، البنك العربي الأفريقي للشراء 19.91 جنيه وللبيع 17.1 جنيه.

أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 19.15 جنيه وللبيع 19.31 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل 19.13 جنيه للشراء وللبيع 19.34 جنيه، أما في بنك أبو ظبي الاسلامي فسجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 19.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي للشراء 19.12 جنيه وللبيع 19.34 جنيه، أما بنك الأهلي الكويتي للشراء 19.12 جنيه وللبيع 19.34 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي 19.12 جنيه للشراء وللبيع 19.34 جنيه.

أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 19.32 جنيه، وفي بنك مصر سجل 19.11 جنيه وللبيع 19.31 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل 19.06 جنيه للشراء وللبيع 19.37 جنيه.

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