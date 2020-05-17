سعر اليورو اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 19.15 جنيه وللبيع 19.31 جنيه ، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل 19.13 جنيه للشراء وللبيع 19.34 جنيه ، أما في بنك أبو ظبي الاسلامي فسجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 19.34 جنيه للبيع.



وسجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي للشراء 19.12 جنيه وللبيع 19.34 جنيه ، أما بنك الأهلي الكويتي للشراء 19.12 جنيه وللبيع 19.34 جنيه ، وفي البنك المصري الخليجي 19.12 جنيه للشراء وللبيع 19.34 جنيه .





أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 19.32 جنيه ، وفي بنك مصر سجل 19.11 جنيه وللبيع 19.31 جنيه ، وفي بنك التعمير والإسكان سجل 19.06 جنيه للشراء وللبيع 19.37 جنيه .

شهد سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد 17-5-2020، استقرارًا في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في البنك الأهلي المصري 16.89 للشراء والبيع 17.08، وهو نفس سعر الذي سجله أمس السبت.ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم، 16.94 جنيه للشراء والبيع 17.05 جنيه، وفي البنك الأهلي فسجل 16.89 جنيه للشراء و17.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي سجل للشراء 16.95 جنيه والبيع 17.10 جنيه.كما سجل سعر اليورو فى البنك الأهلي اليوناني للشراء 16.95 جنيه وللبيع 17.10 جنيه، وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي للشراء 16.94 جنيه وللبيع 17.10 جنيه، وفي بنك مصر سجل 16.93 جنيه للشراء وللبيع 17.08 جنيه، أما بنك البركة فسجل 16.90 جنيه للشراء و17.17 جنيه للبيع.وبلغ سعر اليورو في بنك سي أي بي 16.91 جنيه للشراء و17.10 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 16.90 جنيه للشراء والبيع 17.09 جنيه، البنك العربي الأفريقي للشراء 19.91 جنيه وللبيع 17.1 جنيه.